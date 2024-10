“Caro direttore, sconsiglio di attraversare via Erik Mutarelli perché purtroppo c’è il rischio a qualsiasi ora di essere coinvolto in una rissa. Come ormai spesso, troppo spesso succede, intorno alle 21 due gruppi di giovani sono venuti alle mani scatenando una rissa che si è protratta per dieci minuti. Alla fine uno dei due gruppi ha lasciato il campo di battaglia, cosparso di cocci di bottiglie, teste spaccate, zigomi e arcate sopraccigliari gonfie, senza badare che tra i feriti c’erano anche alcune ragazze la cui colpa era di essere presenti lì per festeggiare un compleanno”.

Questa la testimonianza di un residente del centro storico di Benevento, dove si è verificata una rissa tra gruppi di giovani. L’ennesimo episodio, evidenzia il cittadino testimone di continio episodi di violenza gratuita.

Da rilevare il coinvolgimento di alcune ragazze estranee alla vicenda e solo colpevoli di trovarsi lì per un momento di convivialità, una festa, purtroppo non serena per fattori esterni molto sgradevoli e pericolosi per la loro stessa incolumità.

