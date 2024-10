La pallina della roulette, dopo essere rimbalzata di qua e di là, alla fine si è fermata in via Delcogliano. Entrambe le edizioni settimanali del mercato si terranno sullo stradone che costeggia l’ospedale Rummo, non sarà più itinerante, la Giunta ha fatto dietrofront al cospetto della “ribellione” suscitata dalla localizzazione in via Giovanni Pascoli, nelle vicinanze dell’ingresso secondario dell’Istituto Comprensivo Sant’Angelo a Sasso.

Neppure la decisione di sdoppiare il sito, recuperando a via Delcogliano la giornata abolita, aveva smorzato le vibranti proteste di genitori, docenti e altro personale scolastico, residenti, commercianti e pure cittadini non direttamente coinvolti, insomma tutti i soggetti sociali interessati. Un capolavoro! Alla fine, a prevalere sarà stato il bilancino: visto che i disagi sono inevitabili, li facciamo ricadere sul soggetto numericamente meno consistente, gli ambulanti, complessivamente una quarantina, di questi neppure la metà di Benevento.

