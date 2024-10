Ricorso rigettato. Impatta contro il Tribunale amministrativo regionale l’iniziativa giudiziaria posta in essere dai consiglieri comunali di opposizione del gruppo “Nuovi Orizzonti” di Durazzano. Nella giornata di ieri, infatti, la settima Sezione del primo grado amministrativo – Presidente Maria Laura Maddalena, estensore Gabriella Caprini, Primo Referendario Anna Abbate – ha respinto il ricorso e dichiarato improcedibile il medesimo presentato contro il Comune di Durazzano – non costituitosi in Giudizio – nei confronti del Sindaco e dei consiglieri di maggioranza così come eletti ad esito del voto di giugno.

