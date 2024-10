Nonostante siano passato diverso tempo dalla fine dell’estate, la conclusione della crisi nell’approvvigionamento idrico nel comprensorio ancora non si vede. Tra continue rotture della rete idrica, eclatante il caso di Pontelandolfo, e diminuzione degli approvvigionamenti, sono molti i cittadini che si ritrovano a fare i conti con i rubinetti chiusi. Proprio ieri l’Alto Calore, che gestisce il servizio idrico in moltissimi comuni della Provincia, ha comunicato la rottura di una conduttura in agro di Paduli. Questo, nel Comprensorio, si è tradotto in interruzioni idriche. Infatti anche Reino, Campolattaro e Pontelandolfo nella giornata di ieri hanno sofferto le interruzioni dovute alle procedure di riparazioni. Problemi ci sono anche a Castelpagano, dove l’ente gestore è Gesesa.

