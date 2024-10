Nel Consiglio comunale di Calvi la maggioranza riconquista spazio, con l’ingresso in aula del neo consigliere in quota ‘Per Calvi’ Giuseppe Sateriale.

Giovedì pomeriggio il Consiglio comunale si è riunito per la surroga dell’ex vicesindaco Vincenzo Parziale, decaduto dalla carica per via di tre assenze consecutive alle sedute dell’assise; una vicenda che potrebbe approdare al Tar per via della revoca del certificato da parte del medico curante di Parziale, in relazione al Consiglio del 31 luglio scorso.

