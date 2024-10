«Non devono esserci pause». Gli urlacci di Auteri scandiscono il ritmo degli allenamenti del Benevento e fanno capire a tutti che non è il momento di abbassare la guardia. Il tecnico giallorosso sa quando coccolare i suoi ragazzi, ma sa anche quando è necessario usare il bastone, per tenerli svegli, per tenerli vivi. Del resto, quando ti trovi per la prima volta a gestire un margine di quattro punti sulle più immediate inseguitrici, il rischio che qualcuno possa allentare la tensione è da mettere in preventivo.

