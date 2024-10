“C’è la necessità di rafforzare il ruolo degli enti locali per rispondere meglio alle esigenze delle comunità”. Il ministro dell’Interno interviene a Puglianello, alla celebrazione del 75° anniversario dell’autonomia del Comune, un momento di grande orgoglio per la comunità. “Le autonomie comunali – ha sottolineato il ministro – sono il cuore del nostro sistema democratico. I comuni del Sannio, con la loro storia, identità e tradizioni, possono diventare un esempio da seguire nei lavori che stiamo portando avanti per la riforma del Testo Unico degli Enti Locali. Sono grato per questa importante occasione di confronto e di valorizzazione delle identità locali al mio amico Francesco Maria Rubano, che incarna l’esempio di come ci si possa impegnare nella politica per il bene collettivo, portando avanti un’azione concreta e responsabile”.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia