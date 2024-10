Il Comune di San Bartolomeo in Galdo è in procinto di acquisire l’immobile denominato “Palazzo Catalano”, così si è espressa la giunta guidata dal Sindaco Carmine Agostinelli.

“Palazzo Catalano”, simbolo storico del patrimonio culturale della comunità sanbartolomeana, identificato da ogni cittadino quale riferimento imprescindibile della comunità stessa e della storia di ognuno, ha un alto valore per l’intera cittadinanza.

