Invertire la rotta e provare a fare il largo, alla ricerca della miglior versione di sé. Servirà il vero Benevento per abbattere il muro Sorrento e riscoprire l’essenza più pura dei giallorossi anche in trasferta, lì dove troppe volte la squadra di Auteri ha messo in mostra la sua copia sbiadita in grado di lasciare per strada punti preziosissimi. Se da un lato c’è una Strega che brilla, coccolata dall’abbraccio del suo “Vigorito”, dall’altro Berra e compagni faticano tremendamente nell’indirizzare partita, prestazione e risultato nel verso giusto.

