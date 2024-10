L’assessore Ambrosone lo aveva detto: siamo disponibili a valutare eventuali alternative che dovessero venire da chi non è convinto della bontà della localizzazione del mercato periodico da piazza Risorgimento a via Pascoli-via Salvemini.

La soluzione che soddisfi capra e cavoli l’ha trovata, probabilmente, la stessa amministrazione comunale: il mercato non si sposta, resta a piazza Risorgimento, nell’area sottostante l’ex Caserma Guidoni. Non si tratta di una proposta rivoluzionaria, non si può dire trattarsi di una novità assoluta. Si dirà: non ci si poteva pensare prima, prevenendo tutto il bailamme di prese di posizione di questi giorni? Cosa è cambiato rispetto alla situazione attuale? In effetti, a sbrogliare l’aggrovigliata matassa potrebbe essere un accorgimento che dovrebbe rendere praticabile l’idea.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia