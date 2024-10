Previsioni molto brillanti per il mercato del lavoro del beneventano nel report Excelsior Unioncamere Ministero del Lavoro con stima di 2.070 assunzioni nel mese di ottobre nel beneventano, con netto incremento rispetto allo stesso mese del 2023, quando vennero stimate in 1.670, dunque 440 in più; accelerazione ancora più marcata su base trimestrale con previsione nel trimestre ottobre-dicembre di quest’anno per 4.780 inserimenti lavorativi contro i 3.580 inserimenti dello stesso trimestre del 2023, con incremento di 1.200 addetti.

