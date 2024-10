Ancora problemi a San Bartolomeo in Galdo per le incursioni dei cinghiali nel centro abitato.

Dopo l’allarme dello scorso maggio, i cittadini hanno continuato a portare le proprie rimostranze all’amministrazione a causa dei sempre più frequenti avvistamenti.

A testimoniare la presenza degli ungulati nel centro cittadino ci sarebbe anche un video, girato dai cittadini, che li vede in prossimità della centralissima Piazza Garibaldi.

