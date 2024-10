Un fenomeno che resta pesante quello degli sfratti nel beneventano ma con numeri che appaiono essere in calo tra consuntivo 2022 e 2023. Il tutto è emerso nel report sugli sfratti del Ministero dell’Interno di recente pubblicazione, edizione 2024 con dati riferiti al consuntivo del 2023.

Lo scorso anno, dunque, 52 le nuove istanze di sfratto di cui 13 per fine locazione ovvero esigenze del locatore e 39 per morosità. Netta prevalenza delle procedure legate a impossibilità di pagare l’affitto come è evidente la flessione rispetto l’anno precedente, il 2022, con il -13,33%.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia