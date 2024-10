L’aria si fa tesa nella cittadina termale dopo le parole del sindaco Giovanni Caporaso, che hanno gettato un’ombra sull’operato della Pro Loco Telesia. L’incontro tra il primo cittadino e una delegazione di Fratelli d’Italia, destinato a discutere le politiche turistiche comunali, ha provocato un terremoto mediatico e istituzionale. La dichiarazione di Caporaso, in cui si auspicava un “ruolo più incisivo e strutturato della Pro Loco”, ha suscitato non poche perplessità all’interno dell’associazione, già turbata dalla percezione di essere stata messa in discussione senza preavviso.

