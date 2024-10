Gianfranco Aceto la voce, Giuseppe Aceto la chitarra, Mariapia Turchiarelli la batteria.

Rispettivamente Telese Terme, Frasso Telesino, Accadia (FG). Questa la carta d’identità degli Aura e Marilyn, la band sannita che ha partecipato all’ultima edizione di XFactor, ricavandone due successi. Il primo, nella fase delle selezioni: 4 sì dai giudici Achille Lauro, Jake La Furia, Paola Iezzi, Manuel Agnelli, che certificano il talento della band. Il secondo, nella fase successiva: l’eliminazione, che della band certifica l’autenticità della sua identità artistica. È di questa che gli Aura e Marilyn si sono sempre vestiti e di questa si sarebbe potuto chieder loro conto, se fossero andati avanti in un programma, XFactor, in cui ad andare avanti non sono le identità, ma le caricature: belle facce, storie commoventi, manichini tirati a lucido per far vibrare qualche adolescente.

