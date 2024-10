La Strada Provinciale 117, che attraversa il suggestivo Monte Taburno, è diventata sinonimo di degrado e disattenzione. Quella che un tempo doveva essere una via d’accesso privilegiata per chi voleva godere delle meraviglie del Parco Regionale Taburno-Camposauro, oggi si è trasformata in una sorta di “gincana” per automobilisti e turisti. A lanciare l’allarme è Francesco Maria, commissario di Forza Italia a Tocco Caudio, che ha sollevato la questione in un appello accorato alle istituzioni, evidenziando lo stato drammatico in cui versa questa importante arteria.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia