Prove tecniche di allungo per il Benevento, scivolato al terzo posto dopo i risultati del sabato (pari del Picerno e successo del Monopoli, entrambi al primo posto con 16 punti), ma che già questo pomeriggio non solo può riprendersi il comando solitario della classifica, ma ha l’occasione di iniziare a scavare un primo solco sulla concorrenza. Per riuscirci, servirà una vittoria contro un Messina che non sta brillando, ma che finora al ‘Franco Scoglio’ non ha mai perso: una vittoria e due pareggi in tre partite per gli uomini guidati da Giacomo Modica.

