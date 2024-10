Dal licenziamento alla stabilizzazione. Come balzare agli antipodi della posizione lavorativa. Un pizzico d’enfasi risulta appropriato nella vicenda dei dipendenti ex Gs, poi Carrefour, infine Rossotono, aziende avvicendatesi in questi anni nella proprietà della piattaforma di Airola. Non è fuori luogo definire “la giornata della svolta” l’intesa raggiunta tra sindacato ed Evo logistica dell’imprenditore Influenza. Ieri mattina, l’atto conclusivo di una lunga ed estenuante trattativa: la Multicedi, la società con 471 punti vendita distribuiti tra Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Molise, Piemonte e Puglia, conserva la proprietà della piattaforma e la affida ad un’azienda del territorio.

