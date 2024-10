“Con la presente voglio evidenziare una vergogna che si ripete in modo seriale lungo il viale Principe di Napoli a Benevento. C’è una disabile che ogni mattina, accompagnata dai parenti, è costretta a rimanere in uno spazio ristretto sui marciapiedi (vedi foto) in quanto le autovetture, oltre sullo scivolo che serve per attraversare la strada, sono parcheggiate sulle strisce limitrofe ai marciapiedi. Il tutto non consente alla sedia a rotelle di immettersi sulla strada e proseguire il cammino …”. La lettera di un residente nel rione Ferrovia a rilevare e testimoniare le vicissitudini vissute da una familiare costretta dalle proprie condizioni a deambulare su sedia a rotelle incontrando enormi difficoltà a procedere e anche a sostare sui marciapiedi del viale Principe di Napoli causa sosta selvaggia di vetture che occupano scivoli per disabili ovvero quote asfalto o marciapiedi liminari creando evidenti e seri disagi.

