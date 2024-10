Nei giorni scorsi abbiamo parlato di un episodio che ha profondamente colpito la comunità di Amorosi e non solo: domenica pomeriggio, all’interno del cimitero comunale, stando a quanto affermato da due esponenti dell’opposizione «sono stati rinvenuti i resti di un corpo umano di sesso femminile, mutilato e profanato». La scoperta, avvenuta in una stanza del cimitero appena socchiusa, ha sollevato un’ondata di sdegno. I resti, rinchiusi in un sacco nero della spazzatura, presentavano evidenti segni di maltrattamento. Un gesto macabro che ha lasciato esterrefatti.

