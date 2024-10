Non decolla l’ipotesi di delocalizzare il mercatino rionale di piazza Risorgimento a via Giovanbattista de la Salle. Una soluzione temporanea immaginata per recuperare i parcheggi che verranno meno con l’avvio dei lavori a piazza Risorgimento. Le perplessità cominciano a manifestarsi anche nella stessa maggioranza ma, in questi casi, trattandosi di attività lavorative e, soprattutto, indotto per gli esercizi commerciali adiacenti le aree di svolgimento, le scelte non possono essere effettuate nella consueta e, spesso, dannosa contrapposizione tra schieramenti.

