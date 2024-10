Altri rinforzi per il Pronto soccorso di Benevento: quattro nuovi medici collaboratori a tempo determinato per codici di minore gravità affiancheranno i sette già in servizio al ‘San Pio’. I camici bianchi opereranno per non più di 38 ore a settimana ma per otto, con un part time spinto, garantendo in ogni caso le attuali 190 ore settimana servizio, un contingente impiego che fin qui – nonostante difficoltà note – ha garantito la tenuta del reparto.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia