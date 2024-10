Un sannita in volo con la Strega. C’è Francesco Pio Petito tra i simboli della Leonessa: Picerno capolista col Benevento e protagonista di un inizio da urlo nel girone C. Lunedì scorso contro il Messina il 22enne originario di Molinara ha vissuto la gioia più bella, quella del primo gol tra i professionisti. Una firma in grado di blindare il successo dei rossoblù, tra le rivelazioni di questo super avvio di campionato.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia