Ancora una vittoria, un poker e una serata da incorniciare.

Il Benevento davanti al suo pubblico sa solo vincere: quarto successo casalingo per i giallorossi trascinati Manconi, sempre più trascinatore di questa Strega. Prima gioia in campionato anche per Lamesta che rompe il digiuno e sfoga tutta la sua rabbia sul colpo di testa sotto la Sud. Ma la gioia più bella è quella di Pier Luigi Simonetti, tornato al centro del mondo giallorosso con una doppietta che sa di ossigeno ed entusiasmo per la sua stagione e per il percorso del Benevento.

