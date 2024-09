Perde partita e primato il Benevento che torna da Monopoli ancora una volta a mani vuote. Al ‘Veneziani’ finisce 1-0 per i padroni di casa, con il gol decisivo realizzato da Viteritti a meno di dieci minuti dal termine, con la Strega che sembrava in totale controllo della partita e che fino a quel momento non aveva praticamente mai corso pericoli. La beffa è arrivata senza preavviso, dunque, con la Strega che sperava nell’assalto finale per vincerla e che invece ha finito addirittura per perderla, lasciando anche il primo posto sul campo dei pugliesi.

