Nunziante 6: Tradito solo dal colpo di testa di Viteritti sul palo lontano, lì dove era quasi impossibile riuscire ad evitare il peggio. Il Monopoli di occasioni non ne crea, lui dalla sua è sempre attento anche sui cross apparentemente più insidiosi

Oukhadda 6,5: Prova a mettersi in mostra in zona offensiva con un mancino velenoso, sfiorando il gran gol. Interessante anche dal cross, come sul traversone clamorosamente fallito da Talia. Manca il guizzo nel finale, stremato nella metà campo avversaria

