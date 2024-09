Dodici rinforzi per la rete territoriale Asl Benevento per quanto concerne i medici assistenza primaria libera scelta, ovvero medici medicina generale.

Nel contesto regionale in cui alle diverse Asl per un complessivo di 441 incarichi asseverati come vacanti sono stati assegnati 219 incarichi, dunque circa la metà, con 222 incarichi rimasti vacanti: discorso non del tutto sovrapponibile per il beneventano con dodici assegnazioni rispetto ai diciotto incarichi vacanti con però la circostanza che negli ultimi mesi la situazione è peggiorata e di molto con diverse “dimissioni” per pensionamento.

