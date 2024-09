Quasi sicuramente risulterà un record che resisterà nel tempo: dei 129 impianti pubblicitari disseminati sul territorio cittadino, 109 sono abusivi, non sono stati autorizzati. Per il resto, 11 sono quelli autorizzati dal settore Urbanistica, 1 dai Lavori pubblici, altri 5 sono in via di definizione, 1 permesso è stato revocato, 1 è stato delocalizzato ed un altro è in piena regola. Roba da non credere. Sono i risultati del censimento effettuato, una rilevazione, localizzazione ed accertamento dell’autorizzazione di tutti i cartelli pubblicitari di grandi dimensioni presenti sul territorio comunale alla data del 2 agosto scorso, un lavoro curato dall’ ingegnere Luigi De Marco in qualità di responsabile del Settore Pianificazione del Comune di Benevento, dalla quale è emerso che le disposizioni normative sono state violate in maniera generalizzata dall’apposizione non autorizzata di cartelli pubblicitari.

