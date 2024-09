Sorrisi da primo posto in casa giallorossa. Il poker del “Vigorito” consegna al Benevento la vetta della classifica nel momento più intenso di questo inizio di campionato. Un successo pesantissimo per la squadra di Auteri, abbracciata dalla voce e dal calore dei tifosi tra gli applausi del finale di partita. Riflettori per Manconi, trascinatore giallorosso alla sua prima doppietta con la Strega. Glaciale dal dischetto, al momento decisivo nel tocco del raddoppio dopo la prima gioia di Oukhadda con la sua nuova maglia. Esultanza last minute per Lanini, ancora dagli undici metri, ancora a pochi istanti dal triplice fischio come una settimana fa, contro il Team Altamura.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia