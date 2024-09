“Sull’investimento Solitek l’Amministrazione Mastella ed il Consorzio Asi facciano chiarezza. Da mesi chiediamo di affrontare l’argomento in Commissione Attività Produttive, visto che è un tema di notevole interesse per la comunità, data la mole di fondi pubblici in gioco e le possibili ricadute occupazionali”.

Così, il consigliere Francesco Farese che ricorda: le richieste del consigliere Perifano, la prima a febbraio e reiterate a più riprese dall’opposizione, sono però ancora prive di risposta. I lavori per la costruzione dell’opificio, come annunciato dal sindaco Mastella, dovevano iniziare a giugno ma ad oggi è tutto fermo. Non solo, abbiamo appreso anche che è scaduto il diritto di prelazione dell’azienda per l’acquisto dell’area sede dell’investimento. Si tratterebbe di un nuovo insediamento industriale importante per il territorio che beneficia, grazie al contratto di sviluppo, di agevolazioni pubbliche per oltre 31 milioni di euro e che dovrebbe produrre 327 nuovi posti di lavoro.

