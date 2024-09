Una giornata che si profilava scivolare normale nel raccogliere uva ed assecondando quello che è uno dei momenti tipici scanditi dai campi. Una giornata normale, come detto, che stava per tramutarsi in tragedia. È stato strappato alla morte all’ospedale Sant’Alfonso Maria de’ Liguori di Sant’Agata de’ Goti – riferimento che, ancora una volta, nonostante il ridimensionamento e la cura dietetica a cui è stato forzosamente sottoposto, continua a testimoniare quotidianamente il valore ed il senso della sua esistenza.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia