Francesco Rubano a tutto campo. I rapporti con Matera, Mastella, il caso Provincia, le alleanze, il deputato forzista non si sottrae.

Forza Italia sta attraendo nuovi aderenti, e molti puntano a riposizionarsi in vista di una possibile candidatura. Come intende gestire queste legittime ambizioni?

“Per fortuna, non ci sono state né ci saranno promesse, trattative o vincoli per chiunque aderisca a Forza Italia. Siamo un gruppo coeso, consapevole del nostro peso elettorale e delle competenze che ognuno può apportare. Se dovessero emergere più ambizioni senza riuscire a trovare un accordo, chiederò ai vertici nazionali del partito l’autorizzazione per organizzare le primarie. La trasparenza e la serietà sono i valori che guidano il nostro operato, e questo è ciò che i cittadini si aspettano da noi”.

