Passaggio istituzionale di enorme rilievo quello formalizzato ieri mattina presso l’Ufficio Territoriale di Governo sannita: è stato sottoscritto in Prefettura l’atto con il quale il Ministero dell’Interno – Fondo Edifici di Culto (Fec) – in persona del Prefetto di Benevento, Carlo Torlontano, ha riconosciuto la proprietà del Campanile di Santa Sofia al Comune di Benevento, rappresentato dal sindaco Clemente Mastella. A sottoscrivere l’atto oltre al Prefetto e al Sindaco del capoluogo, per l’Arcidiocesi di Benevento dal Vicario Generale, Monsignor Francesco Iampietro. Atto che definisce la situazione giuridica del sito.

