C’è l’affidamento definitivo per l’appalto pubblico “Rigenerazione urbana dell’area di Piazza Risorgimento e dell’area attualmente adibita a Terminal Bus extraurbani”, con conferimento, avendo verificato i requisiti previsti dalla normativa, alla ditta D.N. Costruzioni s.r.l., con sede legale in Cercola che ha offerto un ribasso economica del 5,00% generando un importo contrattuale di 5.342.219,88 euro. Il bando di gara prevede per piazza Risorgimento la realizzazione di un porticato perimetrale in stile razionalista novecentesco, tale da inserirsi armonicamente nel contesto urbano attuale e per l’ex campo sportivo la realizzazione di spazi verde attrezzato.

