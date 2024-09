“Ve la prendete con me come se fossi Mosè, che separò le acque del Mar Rosso”: Clemente Mastella attinge anche all’Antico Testamento per rintuzzare ogni addebito in ordine alla gestione della crisi idrica. L’intervento del sindaco, pronunciato verso l’epilogo dei lavori consiliari che, tra gli argomenti all’ordine del giorno, aveva innanzitutto il servizio idrico in questi mesi di emergenza e chiusure, è finalizzato prevalentemente a rintuzzare “le strumentalizzazioni” e gli “atteggiamenti irresponsabili” di un’opposizione che vorrebbe speculare su una questione generalizzata, che ha interessato molte regioni.

