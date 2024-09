Benevento, l’emergenza non rientra ma Auteri continua col 4-2-3-1

Di buone notizie nemmeno l’ombra. La settimana di avvicinamento alla sfida con il Foggia non sta andando avanti nel migliore dei modi per un Benevento animato dalla voglia di infilare la terza vittoria consecutiva. Dall’antistadio ‘Imbriani’, infatti, non arrivano segnali positivi, almeno per quanto riguarda la situazione dell’infermeria. Perché agli infortunati Nardi, Pinato, Acampora e Ferrara, si sono aggiunti pure Lanini e Capellini che continuano a non lavorare con la squadra.

