Le opposizioni (tranne De Stasio di Prima Benevento) si ritirano sull’Aventino ma ne discenderanno ben presto. Già stamattina, per prendere parte ai lavori del consiglio che, all’ordine del giorno, prevede tra l’altro un argomento richiesto proprio dai gruppi di minoranza. Ieri, però, hanno contestato un altro aspetto del servizio idrico, la delibera che dovrebbe ratificare la proroga tecnica accordata dalla giunta comunale a Gesesa è pervenuta soltanto ieri al vaglio delle commissioni lavori pubblici e finanze, alla vigilia della seduta consiliare. Eppure, la delibera era già pronta martedì della scorsa settimana, in data 10 dicembre, infatti, il presidente Renato Parente l’aveva sottoposta alla conferenza dei capigruppo che poi convocherà il consiglio per questa mattina. Non sono chiari i motivi di questo ritardo dell’esame in commissione, ritardo che ha indotto i consiglieri Miceli, Farese e Megna a lasciare ieri mattina i lavori delle due commissioni anzidette, lavori pubblici presieduta da Gigi Scarinzi e finanze guidata da Annalisa Tomaciello.

