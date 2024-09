“Riteniamo semplicemente inaccettabili e frutto di demagogia le strumentalizzazioni che sono state messe in campo, addirittura sotto la forma di manifesti murali, sulla redazione del Piano urbanistico comunale e sugli incarichi, obbligatori per legge come studi di settore e piani di settore, collaterali alla redazione del Puc. E’ un maldestro tentativo di ingenerare forme di sfiducia, o peggio di livore, contro le istituzioni veramente scoraggiante”, lo scrivono in una nota congiunta l’assessore all’Urbanistica Molly Chiusolo e il presidente della Commissione Urbanistica Alfredo Martignetti.

