Nemmeno il tempo di tirare un sospiro di sollievo che per il Benevento è già l’ora di incrociare di nuovo le dita. La speranza per i giallorossi è quella di non doversi affacciare al match contro il Foggia con un’altra assenza pesante, questa volta nel reparto avanzato. La seduta di allenamento a porte aperte dei giallorossi di ieri pomeriggio regala a Gaetano Auteri il ritorno in gruppo, almeno in parte, di Giuseppe Borello ma anche uno stop, quello di Eric Lanini, che lascia tutto lo spogliatoio col fiato sospeso.

