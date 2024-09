Il ponte S. Nicola riapre a…S. Nicola. Probabilmente, non sarà proprio il 6 dicembre che verrà dato il via libera definitivo alla circolazione degli automezzi, fatto sta che non si andrà oltre l’ultimo mese dell’anno. Praticamente, uno slittamento dei tempi previsti di 45/50 giorni. L’amministrazione, in buona sostanza, ha dilatato la fase dei lavori per anticipare l’apertura – almeno parziale e limitata – della struttura. Questo, in base al cronoprogramma accluso al verbale di consegna dei lavori, avvenuta in data 10 maggio 2023: “I lavori dovranno essere completati entro il 31.10.2024, vista la durata di 540 giorni stipulata in fase contrattuale a valle dell’offerta presentata in sede di gara”.

