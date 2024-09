Un segnale ulteriore che racconta i progressi non solo dell’assetto difensivo ma dell’intero ingranaggio giallorosso. Un meccanismo che, passo dopo passo, inizia ad indossare la sua forma definitiva, alimentato anche da risultati e, soprattutto, punti. Contro il Team Altamura il Benevento ha siglato il suo primo clean sheet in campionato, un traguardo tagliato alla quarta giornata senza correre grandi rischi, firmato dai guantoni di Alessandro Nunziante e dalle intuizioni della sua difesa, decisiva nei suoi compiti quotidiani prima ancora che in zona offensiva.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia