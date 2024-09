Nuovo sviluppo per la procedura indetta da parte del Comune capoluogo per per titoli ed esami, per l’assunzione, a tempo pieno e indeterminato, di tre unità nella qualifica di Istruttore di Vigilanza – Area degli Istruttori, di cui un posto prioritariamente riservato ai volontari delle forze armate. Si dimette dal ruolo presidente Commissione e dalla stessa Commissione di concorso, il dirigente comunale Gennaro Santamaria. Una scelta giunta dopo le aspre critiche mosse sulla questione da Forza Italia. «Se Mastella sceglierà finalmente la strada della trasparenza, ci troverà d’accordo».

