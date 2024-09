Gli agenti della Squadra Volanti del commissariato di Telese Terme, impegnati nel pattugliamento del comune di Amorosi, hanno sottoposto a controllo due uomini, di 50 e 42 anni che si aggiravano per le vie del centro abitato.

Dalle verifiche effettuate sul posto, uno dei due soggetti è risultato avere precedenti per reati connessi alla detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti e pertanto è stata eseguita una perquisizione personale. Perquisizioni poi estese anche all’abitazione del l’uomo con precedenti, dove gli agenti hanno trovato una pianta di marijuana in un vaso posto sul un balcone.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia