Il “valido professionista”, come da etichetta di Mimmo Matera, è Antonio Del Mese. Nel preannunciarne l’adesione a Fratelli d’Italia, il senatore non volle anticiparne il nominativo. Per il partito della Meloni, giorni proficui in città ma non solo, poiché registra anche l’adesione di un sindaco, Angela Martignetti che governa il comune di San Martino Sannita. Nel capoluogo, invece, oltre a Del Mese, è prossima l’ufficializzazione di Rosetta De Stasio, probabilmente nel corso dell’incontro che FdI ha in calendario alla Rocca con il responsabile regionale Iannone.

