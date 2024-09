“Il Sindaco ha ricordi offuscati e distorti oppure, come sempre quando è in difficoltà, cerca di buttarla in caciara”. Con la logica di Mastella si dovrebbe dimettere Mastella. Gino Abbate ha servito con immediatezza pan per focaccia al sindaco di Benevento, che gli aveva addebitato una gestione fallimentare della Gesesa, di cui l’attuale consigliere regionale del Pd è stato presidente per due mandati. Mastella, dal canto suo, aveva inserito Abbate nelle argomentazioni con le quali rintuzzava le critiche del Pd in ordine alla mancata programmazione di interventi ed iniziative atte a prevenire la crisi idrica.

