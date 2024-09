Abbate deve dimettersi. Non solo per quanto non fatto da consigliere regionale per la programmazione di interventi atti a prevenire la portata della crisi idrica, ma anche e soprattutto per il suo bilancio assolutamente negativo nella qualità di presidente della Gesesa. Questo, il consiglio che il Pd dovrebbe dare al suo rappresentante nell’assemblea dei centro direzionale. Ed, invece, i dem vorrebbero scaricare sul sindaco di Benevento responsabilità che non ha. Perché il problema dei rubinetti a secco è molto più ampio e complesso. E’, questa, l’opinione del sindaco di Benevento espressa ieri mattina nel corso di una riunione indetta dal presidente del consiglio Renato Parente.

