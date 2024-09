Dal Parma al Potenza, dalla Serie B alla C. Sono trascorsi esattamente 496 giorni tra l’ultimo gol segnato da Gennaro Acampora con la maglia del Benevento e il giorno della rinascita, vissuto solo poche ore fa. In mezzo, un viaggio interminabile tra i tormenti che l’hanno allontanato dalla maglia della Strega, portandolo prima al Bari, poi ai margini di un progetto riabbracciato solo tra le necessità del mercato e la voglia di rimettersi in gioco, quasi privo di soluzioni alternative.

