Adeguamento del megaparcheggio di via del Pomerio a criteri di efficienza, efficacia e funzionalità, una gestione intelligente che, tramite apposita app, indica il posto da prenotare, indirizza l’automobilista allo stallo libero. Ed, inoltre, sistemi di videosorveglianza innovativi, metodi di pagamento elettronici, insomma all’avanguardia. Medesime caratteristiche dovrà conseguire il parcheggio di via Porta Rufina, unitamente alla sua attivazione. Ma, tali obiettivi erano stati già previsti e richiesti dall’amministrazione comunale all’atto della pubblicazione della manifestazione di interesse per l’affidamento in concessione della gestione dei parcheggi mediante un project financing.

