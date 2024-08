Il giudizio sul nuovo Benevento è sospeso. E non può essere altrimenti, visto il modo in cui la formazione giallorossa si è presentata all’esordio, tra assenze varie e condizioni approssimative di più di un interprete. E’ evidente che la sfida con la Cavese non sia sufficiente per tarare le prime riflessioni sulla dimensione della Strega e che di conseguenza la prestazione offerta nel derby di lunedì sera non finirà per influenzare le strategie di mercato del club di via Santa Colomba.

