Ennesima notte turbolenta a San Giorgio del Sannio. Poco prima della mezzanotte di martedì un giovane, minorenne, si è presentato sul Parco del Millenario con una mazza, una sbarra di ferro avvolta con dello scotch a un’estremità. Come ci hanno raccontato diversi testimoni, era particolarmente su di giri e, dopo un giro nei pressi del campo di basket, ha detto di aver lasciato a terra qualcuno. In realtà non c’era stata alcuna aggressione.

